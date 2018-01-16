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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский «Макгрегор» провел тренировку с легендарным бодибилдером и актером

Известный астанинский воркаутер Ислам Бадургов провел в Лос-Анджелесе совместную тренировку с легендарным бодибилдером и актером Мартином Фордом.

Мартина Форда именуют человеком-мутантом: его рост превышает два метра, а весит он полтора центнера. Причем это огромное тело целиком покрыто татуировками.

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— На фоне Форда даже самые большие и накачанные парни смотрятся как-то неубедительно, — признал Ислам Бадургов, который сам, будучи мужчиной габаритным, как-то затерялся на фоне исполина.

По словам Бадургова, еще 12 лет назад Мартин Форд был худосочным долговязым юношей, а заниматься бодибилдингом он стал из-за насмешек сверстников. Теперь он звезда Голливуда и всегда востребован на роли монстров. Правда, для того чтобы поддерживать столь могучее тело в тонусе, ему необходимо усиленное питание, поэтому ест Мартин Форд ежечасно.

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