Казахстанский «Макгрегор» провел тренировку с легендарным бодибилдером и актером
Известный астанинский воркаутер Ислам Бадургов провел в
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Известный астанинский воркаутер Ислам Бадургов провел в
Мартина Форда именуют человеком-мутантом: его рост превышает два метра, а весит он полтора центнера. Причем это огромное тело целиком покрыто татуировками.
— На фоне Форда даже самые большие и накачанные парни смотрятся
По словам Бадургова, еще 12 лет назад Мартин Форд был худосочным долговязым юношей, а заниматься бодибилдингом он стал