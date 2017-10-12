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10:53 (мск), источник: ТАСС

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта, которые были подготовлены Федерацией компьютерного спорта России. Правила опубликованы на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки. Правила устанавливают минимальный возраст участия в соревнованиях — 14 лет на день начала турнира.

В апреле киберспорт был признан министерством спорта РФ «развиваемым на общероссийском уровне». В июне была аккредитована Федерация компьютерного спорта России, что дало ей право не только подготовить свод правил для утверждения в министерстве спорта, но и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.

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