Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки. Правила устанавливают минимальный возраст участия в соревнованиях — 14 лет на день начала турнира.

В апреле киберспорт был признан министерством спорта РФ «развиваемым на общероссийском уровне». В июне была аккредитована Федерация компьютерного спорта России, что дало ей право не только подготовить свод правил для утверждения в министерстве спорта, но и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.