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18 сентября 2017, 14:38 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Еще один подопечный Ильина стал чемпионом мира по армрестлингу

Атлет из Кокшетау Андрей Путинцев среди спортсменов с нарушением слуха стал чемпионом на левой и правой руке, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по армрестлингу, который собрал сильнейших атлетов и параатлетов из разных стран и континентов. За звание самого сильного боролись около 1200 спортсменов из 52 стран..

Впервые спортсмен из Акмолинской области стал чемпионом мира по армрестлингу, это Андрей Путинцев. В борьбе на левой и правой рукой в категории свыше 100 кг среди спортсменов с нарушением слуха Андрею не было равных..

Как отметил тренер Путинцева Илья Ильин, в финале ему противостоял спортсмен из России весом 146 кг, вес Андрея на тот момент составил 103 кг.

Также Дмитрий Шубаба из Кокшетау выступал в категории 60 кг. Среди спортсменов с нарушением слуха завоевал бронзовую медаль в борьбе на левой руке..

Ребята занимаются в спортивном клубе для лиц с ограниченными физическими возможностями «Мерген»..

Напомним, ранее подопечный Ильи Ильина Дмитрий Тюков на крупнейшем международном соревновании по армрестлингу завоевал «золото».

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