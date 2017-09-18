Еще один подопечный Ильина стал чемпионом мира по армрестлингу

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по армрестлингу, который собрал сильнейших атлетов и параатлетов из разных стран и континентов. За звание самого сильного боролись около 1200 спортсменов из 52 стран..



Впервые спортсмен из Акмолинской области стал чемпионом мира по армрестлингу, это Андрей Путинцев. В борьбе на левой и правой рукой в категории свыше 100 кг среди спортсменов с нарушением слуха Андрею не было равных..



Как отметил тренер Путинцева Илья Ильин, в финале ему противостоял спортсмен из России весом 146 кг, вес Андрея на тот момент составил 103 кг.



Также Дмитрий Шубаба из Кокшетау выступал в категории 60 кг. Среди спортсменов с нарушением слуха завоевал бронзовую медаль в борьбе на левой руке..



Ребята занимаются в спортивном клубе для лиц с ограниченными физическими возможностями «Мерген»..



Напомним, ранее подопечный Ильи Ильина Дмитрий Тюков на крупнейшем международном соревновании по армрестлингу завоевал «золото».