Женщина пострадала после падения с трибуны во время матча по крикету в Англии

По словам свидетеля, разговаривавшего с изданием, в полу на трибуне, где находилась женщина, образовалась дыра, в которую болельщица провалилась и упала на землю с высоты порядка шести метров. Еще один мужчина также провалился в дыру, однако избежал падения и получил небольшие увечья. Вся трибуна была эвакуирована полицией. У упавшей женщины диагностирован перелом ноги.

По информации источника, посетители матча жаловались, что подобные проблемы с полом были и на других трибунах стадиона.

Исполнительный директор местного клуба по крикету Дэвид Харкер отметил, что ранее на стадионе не наблюдалось подобных проблем. «Прежде всего нужно понять, что именно произошло и почему это произошло, — сказал он. — На нашем стадионе никогда не случалось ничего подобного. Нужно подождать результатов расследования».