Кристина Лысенко взяла бронзу Универсиады в скоростном слаломе по роллер-спорту

Первое и второе места заняли местные спортсменки — Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей. Россиянка Оксана Первененок стала четвёртой.



Это 57-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых наград.



Универсиада завершится 30 августа.



XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Женщины. Скоростной слалом

1. Лян Суан Мин.

2. Ван Цзя Вей (обе — Тайвань).

3. Кристина Лысенко.

4. Оксана Первененок (обе — Россия).