Кристина Лысенко взяла бронзу Универсиады в скоростном слаломе по роллер-спорту
Россиянка Кристина Лысенко завоевала бронзовую медаль летней Универсиады в Тайбэе в скоростном слаломе по
роллер-спорту.
Первое и второе места заняли местные спортсменки — Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей. Россиянка Оксана Первененок стала четвёртой.
Это 57-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых наград.
Универсиада завершится 30 августа.
XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Женщины. Скоростной слалом
1. Лян Суан Мин.
2. Ван Цзя Вей (обе — Тайвань).
3. Кристина Лысенко.
4. Оксана Первененок (обе — Россия).
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