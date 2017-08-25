Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others-others/30794524/
25 августа 2017, 12:44 | Прочие: Остальные | Чемпионат.com

Кристина Лысенко взяла бронзу Универсиады в скоростном слаломе по роллер-спорту

Россиянка Кристина Лысенко завоевала бронзовую медаль летней Универсиады в Тайбэе в скоростном слаломе по роллер-спорту.

Первое и второе места заняли местные спортсменки — Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей. Россиянка Оксана Первененок стала четвёртой.

Это 57-я медаль российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Женщины. Скоростной слалом

1. Лян Суан Мин.
2. Ван Цзя Вей (обе — Тайвань).
3. Кристина Лысенко.
4. Оксана Первененок (обе — Россия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Остальных видов спорта

Юный призер чемпионата РФ по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

Юный призер чемпионата РФ по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?