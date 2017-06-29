Юный призер чемпионата РФ по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в марте 2017 года у 16-летнего подростка нашли заболевание, которое препятствовало дальнейшим занятиям в секции и участию в соревнованиях. Несмотря на это он был допущен к спортивным занятиям и при прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок наступила смерть, сообщает СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей “причинение смерти по неосторожности”. Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.