Юный призер чемпионата РФ по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок, сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей “причинение смерти по неосторожности”. Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
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