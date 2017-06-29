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29 июня 2017, 10:58 | Прочие: Остальные | Р-Спорт

Юный призер чемпионата РФ по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

<em>ВЛАДИВОСТОК 29 <span class=error>июн</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок сообщает <nobr>пресс-служба </nobr>СУ СК РФ по Приморскому краю. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба ведомства, в марте 2017 года у 16-летнего подростка нашли заболевание, которое препятствовало дальнейшим занятиям в секции и участию в соревнованиях. Несмотря на это он был допущен к спортивным занятиям и при прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок наступила смерть, сообщает СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей “причинение смерти по неосторожности”. Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
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