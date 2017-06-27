Казахстанский силач установил мировой рекорд по лопанию грелки
Казахстанский силач Сергей Цырульников продемонстрировал невероятную мощь своих легких и установил казахстанский и мировой рекорд по лопанию грелок.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмен надул и лопнул 7 грелок за 58 секунд, что является мировым рекордом.
Специалисты отправили результаты в организацию «Книги рекордов Гиннеса» и в скором времени ожидают подтверждения данного рекорда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter