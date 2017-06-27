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27 июня 2017, 13:12 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Казахстанский силач установил мировой рекорд по лопанию грелки

Казахстанский силач Сергей Цырульников продемонстрировал невероятную мощь своих легких и установил казахстанский и мировой рекорд по лопанию грелок.

Казахстанский силач Сергей <span class=error>Цырульников</span> продемонстрировал невероятную мощь своих легких и установил казахстанский и мировой рекорд по <span class=error>лопанию</span> грелок. Увеличить
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Спортсмен надул и лопнул 7 грелок за 58 секунд, что является мировым рекордом.

Специалисты отправили результаты в организацию «Книги рекордов Гиннеса» и в скором времени ожидают подтверждения данного рекорда.

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