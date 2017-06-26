Игрок в го из Китая одержал победу над компьютерной программой

DeepZenGo была разработана специалистами Токийского университета в начале 2017 года. В основе программы лежит технология искусственного интеллекта, которая позволяет программе в режиме реального времени анализировать возможные исходы игры, пишет «Айфэн синьвэнь».

По словам экспертов, исход матча стал предрешен еще в середине игры, когда DeepZenGo допустила несколько серьезных ошибок, которыми и воспользовался китайский игрок. Матч завершился победой человека на 252-й раздаче.

Сразу после матча Ван Хаоян получил поздравления от действующего чемпиона мира Кэ Цзе, которому не удалось обыграть другую программу AlphaGо весной 2017 года.

Ранее Ван Хаоян уже встречался с DeepZenGo в серии блиц-матчей, в которых сильнее оказалась программа. Классическая версия игры оказалась более сложной для программы, так как в ней человек может выстраивать сложную стратегию, обдумывая каждый ход практически неограниченное время.

В марте 2017 года другой профессионал из Китая Ми Юйтин одержал победу над DeepZenGo. Накануне матча с Ван Хаояном разработчики DeepZenGo сообщили о модернизации своего детища, однако даже она не помогла программе в противостоянии против человека.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 мая 19-летний профессиональный игрок в традиционную настольную игру го Кэ Цзе вновь потерпел поражение от компьютерной программы AlphaGo, разработанной сотрудниками корпорации Google.