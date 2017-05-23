Форум игры го, в рамках которого человек сыграет с компьютером, открылся в Китае
ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Форум настольной игры го официально открылся во вторник в китайском городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщает информационный портал Sina.
Центральным событием пятидневного мероприятия станет турнир по этой древней настольной игре между чемпионом мира Кэ Цзе и компьютерной программой AlphaGo.
По словам Кэ Цзе, разместившего заявление в местных социальных сетях, независимо от результата, предстоящий турнир станет последней попыткой с его стороны бросить вызов искусственному интеллекту. «Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре», — признался игрок. Три матча между Кэ Цзе и программой AlphaGo пройдут 23, 25 и 27 мая.
Го является одной из самых распространенных логических настольных игр в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта — Всемирных интеллектуальных игр. Считается, что она развивает как правое, так и левое полушария мозга, тренирует аналитические и интуитивные навыки человека.
В марте прошлого года прошла серия игр между южнокорейским чемпионом по го Ли Седолем и программой AlphaGo. Тогда в четырех матчах из пяти победил искусственный интеллект. Ассоциация го Республики Корея присвоила высший девятый дан компьютерной программе AlphaGo, разработанной компанией Google DeepMind в 2015 году.
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