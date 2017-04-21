Без остановки отжаться на турнике 5825 раз! Пенсионер Николай Каклимов из Красноярска побил мировое достижение и попал в Книгу рекордов Гиннесса

— Последние два часа держался уже на одних кончиках пальцев, ладони вообще не работали, — рассказал сибирский силач.



Чтобы зафиксировать достижение, весь процесс снимали две камеры. Одну установили прямо на турнике, чтобы фиксировать каждое касание перекладины подбородком. За количеством попыток следили трое судей.



В итоге красноярский Илья Муромец, как в шутку зовут его земляки, установил космический результат — 5825 подтягиваний за двенадцать часов. Он с лихвой переплюнул предыдущий рекорд 41-летнего Яна Кареса из Чехии, который тот установил в 2014 году. Тогда атлету удалось подтянуться 4654 раза за то же время.



— Рекордом хочу доказать, что возможности человеческого организма почти безграничны, — рассказал «СВ» Николай Каклимов. — И спортивные вершины можно покорять в любом возрасте.



Борис ОРЕХОВ