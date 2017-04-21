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21 апреля 2017, 14:58 | Прочие: Остальные | СБ - Беларусь сегодня

Без остановки отжаться на турнике 5825 раз! Пенсионер Николай Каклимов из Красноярска побил мировое достижение и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Перекусил бананом, поплевал на стертые в кровь ладони — и снова к турнику. За шесть часов 55-летний Николай Каклимов уже подтянулся 3810 раз. Впереди еще шесть часов и заветный рекорд. Это вам не десяток подтягиваний на уроке физкультуры.

Перекусил бананом поплевал на стертые в кровь ладони — и снова к турнику. За шесть часов 55-летний Николай <span class=error>Каклимов</span> уже подтянулся 3810 раз. Впереди еще шесть часов и заветный рекорд. Это вам не десяток подтягиваний на уроке физкультуры.<br /> Увеличить
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— Последние два часа держался уже на одних кончиках пальцев, ладони вообще не работали, — рассказал сибирский силач.

Чтобы зафиксировать достижение, весь процесс снимали две камеры. Одну установили прямо на турнике, чтобы фиксировать каждое касание перекладины подбородком. За количеством попыток следили трое судей.

В итоге красноярский Илья Муромец, как в шутку зовут его земляки, установил космический результат — 5825 подтягиваний за двенадцать часов. Он с лихвой переплюнул предыдущий рекорд 41-летнего Яна Кареса из Чехии, который тот установил в 2014 году. Тогда атлету удалось подтянуться 4654 раза за то же время.

— Рекордом хочу доказать, что возможности человеческого организма почти безграничны, — рассказал «СВ» Николай Каклимов. — И спортивные вершины можно покорять в любом возрасте.

Борис ОРЕХОВ
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