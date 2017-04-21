Без остановки отжаться на турнике 5825 раз! Пенсионер Николай Каклимов из Красноярска побил мировое достижение и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Перекусил бананом, поплевал на стертые в кровь ладони — и снова к турнику. За шесть часов 55-летний Николай Каклимов уже подтянулся 3810 раз. Впереди еще шесть часов и заветный рекорд. Это вам не десяток подтягиваний на уроке физкультуры.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Последние два часа держался уже на одних кончиках пальцев, ладони вообще не работали, — рассказал сибирский силач.
Чтобы зафиксировать достижение, весь процесс снимали две камеры. Одну установили прямо на турнике, чтобы фиксировать каждое касание перекладины подбородком. За количеством попыток следили трое судей.
В итоге красноярский Илья Муромец, как в шутку зовут его земляки, установил космический результат — 5825 подтягиваний за двенадцать часов. Он с лихвой переплюнул предыдущий рекорд 41-летнего Яна Кареса из Чехии, который тот установил в 2014 году. Тогда атлету удалось подтянуться 4654 раза за то же время.
— Рекордом хочу доказать, что возможности человеческого организма почти безграничны, — рассказал «СВ» Николай Каклимов. — И спортивные вершины можно покорять в любом возрасте.
Борис ОРЕХОВ
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter