Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others-others/29475354/
19 апреля 2017, 9:28 | Прочие: Остальные | Чемпионат.com

Дин Джунху, Хиггинс и Лянь Веньбо вышли во второй раунд ЧМ по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру.

18 апреля завершились ещё три матча первого раунда. В следующий этап соревнований вышли китайцы Дин Джунху и Лянь Веньбо, а также шотландец Джон Хиггинс.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд.

Дин Джунху (Китай) — Чжоу Юэлун (Китай) — 10:5.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Мартин Гулд (Англия) — 10:6.

Лянь Веньбо (Китай) — Стюарт Кэррингтон (Англия) — 10:7.

Джадд Трамп (Англия) — Рори Маклеод (Англия) — 4:5 (после первой сессии).

Али Картер (Англия) — Грэм Дотт (Шотландия) — 3:6 (после первой сессии).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Остальных видов спорта

Все новости
18 апреля

Назначен судья на ближайший матч "Спартака"

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков