Дин Джунху, Хиггинс и Лянь Веньбо вышли во второй раунд ЧМ по снукеру
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру.
18 апреля завершились ещё три матча первого раунда. В следующий этап соревнований вышли китайцы Дин Джунху и Лянь Веньбо, а также шотландец Джон Хиггинс.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд.
Дин Джунху (Китай) — Чжоу Юэлун (Китай) — 10:5.
Джон Хиггинс (Шотландия) — Мартин Гулд (Англия) — 10:6.
Лянь Веньбо (Китай) — Стюарт Кэррингтон (Англия) — 10:7.
Джадд Трамп (Англия) — Рори Маклеод (Англия) — 4:5 (после первой сессии).
Али Картер (Англия) — Грэм Дотт (Шотландия) — 3:6 (после первой сессии).
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