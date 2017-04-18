Аллен, Фу, Бинэм и Мёрфи вышли во второй раунд ЧМ по снукеру
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру.
17 апреля завершились ещё четыре матча первого раунда. В следующий этап соревнований вышли англичане Стюарт Бинэм и Шон Мёрфи, представитель Северной Ирландии Марк Аллен и Марко Фу из Гонконга.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд.
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Джимми Робертсон (Англия) — 10:8.
Марко Фу (Гонконг) — Люка Бресель (Бельгия) — 10:9.
Стюарт Бинэм (Англия) — Питер Эбдон (Англия) — 10:5.
Шон Мёрфи (Англия) — Янь Бинтао (Китай) — 10:8.
Дин Джунху (Китай) — Чжоу Юэлун (Китай) — 7:2 (после первой сессии).
Джон Хиггинс (Шотландия) — Мартин Гулд (Англия) — 7:2 (после первой сессии).
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