Актауская спортсменка стала чемпионкой молодежных игр по тогыз кумалак
Аксана Жумабаева из Актау стала чемпионкой молодежных игр Казахстана по тогыз кумалак. Спортсменка заняла первое место в личном зачете. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, директор общественного объединения «Мангистауская федерация по тогыз кумалак», пишет Lada.kz.
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Аксана одержала победу в пяти турах IV республиканских молодежных спортивных игр по тогыз кумалак, набрав наибольшее количество баллов.
Аксана Жумабаева — кандидат в мастера спорта по тогыз кумалак. Играет с 2008 года. Учится в павлодарском университете, на соревнованиях выступает за Мангистаускую область.
Республиканские молодежные игры по тогыз кумалак завершились 11 апреля в Караганде. Мангистау представили шестеро спортсменов. Всего в чемпионате приняли участие 96 спортсменов.
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