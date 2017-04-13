Актауская спортсменка стала чемпионкой молодежных игр по тогыз кумалак

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Аксана одержала победу в пяти турах IV республиканских молодежных спортивных игр по тогыз кумалак, набрав наибольшее количество баллов.

Аксана Жумабаева — кандидат в мастера спорта по тогыз кумалак. Играет с 2008 года. Учится в павлодарском университете, на соревнованиях выступает за Мангистаускую область.

Республиканские молодежные игры по тогыз кумалак завершились 11 апреля в Караганде. Мангистау представили шестеро спортсменов. Всего в чемпионате приняли участие 96 спортсменов.