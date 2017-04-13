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13 апреля 2017, 12:54 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Актауская спортсменка стала чемпионкой молодежных игр по тогыз кумалак

Аксана Жумабаева из Актау стала чемпионкой молодежных игр Казахстана по тогыз кумалак. Спортсменка заняла первое место в личном зачете. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, директор общественного объединения «Мангистауская федерация по тогыз кумалак», пишет Lada.kz.

<span class=error>Аксана</span> Жумабаева из <span class=error>Актау</span> стала чемпионкой молодежных игр Казахстана по <span class=error>тогыз</span> <span class=error>кумалак</span>. Спортсменка заняла первое место в личном зачете. Об этом рассказала <span class=error>Гаухар</span> <span class=error>Жакиева</span> директор общественного объединения Мангистауская федерация по <span class=error>тогыз</span> <span class=error>кумалак</span> пишет <span class=error>Lada</span>.kz. Увеличить
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Аксана одержала победу в пяти турах IV республиканских молодежных спортивных игр по тогыз кумалак, набрав наибольшее количество баллов.

Аксана Жумабаева — кандидат в мастера спорта по тогыз кумалак. Играет с 2008 года. Учится в павлодарском университете, на соревнованиях выступает за Мангистаускую область.

Республиканские молодежные игры по тогыз кумалак завершились 11 апреля в Караганде. Мангистау представили шестеро спортсменов. Всего в чемпионате приняли участие 96 спортсменов.

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