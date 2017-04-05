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5 апреля 2017, 9:24 | Прочие: Остальные | БЕЛТА

В Гродно пройдет открытый городской турнир по дартсу

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пройдет открытый городской турнир по дартсу для всех желающих. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организационной структуре БФСО «Динамо».

«Дартс очень популярен во всем мире. Но основной причиной организации турнира стали многочисленные запросы любителей дартса из Гродно. Как оказалось, их в областном центре немало, однако им негде соревноваться, чтобы проверить свои навыки и реализовать амбиции», — отметили организаторы турнира. Все желающие поиграть с достойными соперниками приглашаются на 1-й открытый турнир по дартсу среди любителей на призы Гродненской областной организационной структуры БФСО «Динамо».

«Дартс включен в программу, например, профсоюзных спартакиад. Играют в него представители различных организаций и предприятий, однако в Гродно еще ни разу не проводилось открытых соревнований для всех желающих», — добавили в БФСО «Динамо». В планах дальнейшая популяризация этого вида спорта: открытие секции для занятий дартсом, а также создание клуба по интересам для любителей.

«Впрочем, ходит немало споров о том, считать ли дартс спортом. Однозначно можно сказать, что это игра для всех: здесь нет ограничений по возрасту, полу, социальному положению. Она привлекает своей доступностью и минимализмом спортивных аксессуаров», — считают организаторы. Единственное ограничение для участников — быть старше 14 лет. Желательно также прийти на турнир со своим комплектом дротиков.

Пройдет турнир в спортивно-стрелковом комплексе Гродненской областной организационной структуры БФСО «Динамо» (по адресу БЛК, 17). Начало соревнований 8 и 9 апреля с 10.00. Подать заявку на участие можно как перед началом турнира в день проведения, так и заранее лично, по телефону или с помощью электронной почты.

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