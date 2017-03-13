Спортсмены Хабаровского края завоевали три медали на чемпионате мира

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Ориентировщики Хабаровского края завоевали три медали на чемпионате мира, который прошел в Красноярске. Комсомольчанка Алена Трапезникова стала обладательницей золотой и серебряной награды, а хабаровчанин Сергей Горланов выиграл «бронзу», сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре министерства физической культуры и спорта правительства Хабаровского края.

В Красноярске на трассах «Академии биатлона» завершился XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию. В составе сборной России за медали боролись и спортсмены Хабаровского края. Всего за медали в эстафетах и индивидуальных гонках вели борьбу более 100 спортсменов из разных стран мира.

Хабаровчанин Сергей Горланов стал обладателем бронзовой награды в мужском спринте. Спортсмен уступил победителю шведу Ульрику Нордебргу и представителю Вологодской области Андрею Ламову.

Среди женщин две медали завоевала Алена Трапезникова. В субботу, 11 марта, комсомольчанка стала серебряным призером гонки на длинную дистанцию. Стоит отметить, что в этом виде чемпионата мира весь пьедестал заняли россиянки. Мария Кечкина стала победительницей, а Полина Фролова — обладательницей «бронзы». На следующий день все три россиянки стали победительницами чемпионата мира в эстафете, опередив сборные Финляндии и Чехии.

Отметим, что чемпионат мира стал первым тестовым мероприятием перед проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В программе соревнований студентов будет впервые включено спортивное ориентирование.