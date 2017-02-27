Международная федерация спортивного ориентирования подала заявку на включение в Олимпиаду

По его словам, зимнее ориентирование через два года войдет в программу Универсиады. «И уже есть шанс попасть на зимнюю Олимпиаду. Мы тщательно работаем над этим, и организаторы Всемирных военных игр оказывают большую поддержку федерации», — сказал Халдна.

«В случае положительного рассмотрения заявки на включение ориентирования в программу зимних Олимпийских игр, спортсмены смогут поехать на Олимпиаду 2022 года в Пекине», — сообщил председатель федерации.

Он отметил великолепную организацию проведения соревнований в рамках Военных игр. «Я еще никогда не видел таких условий именно для нашего спорта, спортивного ориентирования. Эти Военные игры на уровень выше, чем предыдущие, они не уступают чемпионату мира по лыжному ориентированию с отличными трассами олимпийского уровня», — подчеркнул Халдна.

По мнению ответственного секретаря федерации Александра Шириняна, для популяризации ориентирования необходимо сделать этот спорт более ярким для телезрителей.