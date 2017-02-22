Гонка-пролог «Берингии» на Камчатке стала этапом Кубка России по ездовому спорту
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Гонка-пролог соревнований на собачьих упряжках «Берингия», которая состоится в Петропавловске-Камчатском 25 февраля, получила статус этапа Кубка России по ездовому спорту. Мероприятие включено в календарь официальных соревнований Министерства спорта России, заявил председатель оргкомитета гонки «Берингия» Алексей Войтов.
«Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края подало заявку в Министерство спорта России. Наше предложение поддержано —
Соревнования пройдут в дисциплине
Торжественное открытие гонки состоится в Петропавловске- Камчатском 25 февраля. Затем каюры переедут в село Эссо Быстринского района, где 4 марта пройдет праздник «Берингия-2017», а 5 марта упряжки выйдут на старт. Финишируют спортсмены в
В этом году камчатская гонка на собаках «Берингия» станет самой массовой по числу участников, заявились 19 каюров с Камчатки и Чукотки. Призовой фонд «Берингии» составит 8,5 млн рублей.
«Берингия» — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая ежегодно проходит в марте. Первая гонка состоялась в 1990 году. Тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. На следующий год длина трассы составила уже 1980 км, и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую протяженную в мире.
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