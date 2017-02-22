Гонка-пролог «Берингии» на Камчатке стала этапом Кубка России по ездовому спорту

«Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края подало заявку в Министерство спорта России. Наше предложение поддержано — гонка-пролог включена в единый перечень всероссийских соревнований, с чем я поздравляю и каюров, и всех, кому близка “Берингия”. Это теперь достаточно статусное мероприятие, которое внесет определенный колорит в нашу традиционную гонку», — приводит слова Войтова пресс-служба правительства Камчатского края.

Соревнования пройдут в дисциплине нарты-спринт, класс — 6 собак, дистанция — 10 километров. В этом году заявки на участие в гонке-прологе подал 31 каюр. Гонка-пролог уже много лет дает старт праздничной программе, посвященной открытию «Берингии». В ней принимают участие каюры, которые потом отправятся на маршрут большой гонки, протяженностью 1,5 тыс. км, а также те, кто имеет упряжки, но не решается попробовать себя на протяженной дистанции.

Торжественное открытие гонки состоится в Петропавловске- Камчатском 25 февраля. Затем каюры переедут в село Эссо Быстринского района, где 4 марта пройдет праздник «Берингия-2017», а 5 марта упряжки выйдут на старт. Финишируют спортсмены в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.

В этом году камчатская гонка на собаках «Берингия» станет самой массовой по числу участников, заявились 19 каюров с Камчатки и Чукотки. Призовой фонд «Берингии» составит 8,5 млн рублей.

«Берингия» — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая ежегодно проходит в марте. Первая гонка состоялась в 1990 году. Тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. На следующий год длина трассы составила уже 1980 км, и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую протяженную в мире.