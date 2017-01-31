На «Берингию-2017» на Камчатке выйдет рекордное число каюров

На участие в «Берингии-2017» — самой протяженной гонке на собачьих упряжках в Евразии, которая стартует на Камчатке 5 марта, заявилось рекордное количество каюров — 16 из региона и двое гостей с Чукотки, которые примут участие в этой гонке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете соревнований.

Говоря о гостях гонок — каюрах с Чукотки, в оргкомитете отметили, что Михаил Тельпин и Геннадий Томилов — неоднократные победители чукотской гонки «Надежда». Михаил Тельпин — единственный в мире каюр, который прошёл все самые протяженные гонки на собачьих упряжках на планете. В его послужном списке участие в российских «Берингии» и «Надежде», в американской «Iditarod» и американо-канадской «Yukon Quest».

Все остальные участники — жители Камчатки. «В общей сложности о желании принять участие в самой протяженной гонке Евразии заявили 18 каюров. Это новый один рекорд камчатской гонки. До этого самыми массовыми для соревнований были 2009-ый и 2010 годы. Тогда на старт вышли по 17 упряжек», — отметили в оргкомитете, добавив, что среди участников пока одна женщина — Анастасия Семашкина, которая уже имеет большой опыт в гонках.