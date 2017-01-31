Команда ОбуКаПи выиграла турнир по дартсу, посвящённый 70-летию ХК «Спартак»

Первый Кубок «Спартака» состоялся 7 ноября 2015 года. В нынешнем турнире приняли участие 24 команды по три человека в каждой.



Были участники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Твери, Казани, Саратова, Новоуральска, Череповца, Смоленска.



Специальными гостями турнира стали ветеран ХК «Спартак», двукратный чемпион мира, чемпион Европы Александр Мартынюк, действующие игроки ХК «Спартак» — нападающие Артём Воронин и Анатолий Никонцев. Они и открыли соревнования. Воронин и Никонцев провели выставочный матч с дартсменами, а их игру комментировал первый номер Федерации дартса России, мастер спорта Борис Кольцов.

На групповом этапе командных соревнований борьба была не во всех противостояниях: без проигрышей в плей-офф вышли команды КОК (Кольцов, Орешкин, Колесов), ОбуКаПи (Обухов, Кадочников, Пилипенко), Птицы Прялкина (Прялкин, Чижов, Жаворонков), а также молодая команда ПаПаМакс (Левенков, Швецов, Алдошин).

Финал второго Кубка «Спартака» стал повторением решающей встречи первого — играли КОК и действующий чемпион ОбуКаПи. КОК уверенно начал, взял 2 лега, но оступился в командной игре, и счёт стал 3:3. Упорная борьба шла до самого конца. В итоге Пилипенко уверенно набрал очки и поставил точку попаданием в D18. Под овации команда ОбуКаПи и вновь увезла кубок «Спартака».



Счастливчики, чей номер попал в выигрышные в проведённой организаторами лотерее, получили полезные сувениры и подарки от партнёров и спонсоров соревнований.