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26 января 2017, 19:49 | Прочие: Остальные | Чемпионат.com

28 января пройдут соревнования по дартс в честь 70-летия ХК «Спартак»

В субботу, 28 января, в московском отеле Palmira business club пройдут командные соревнования по дартс в честь 70-летия со дня основания хоккейного клуба «Спартак» (Москва).

В турнире примут участие 24 команды, в составе которых выступят многократные чемпионы России, призёры европейских и участники мировых чемпионатов по дартс.

Специальными гостями турнира станут ветеран ХК «Спартак», двукратный чемпион мира, чемпион Европы Александр Мартынюк, действующие игроки ХК «Спартак»: нападающие Артём Воронин и Анатолий Никонцев. Для зрителей будут проведены мастер-классы.

Вход свободный. Соревнования пройдут по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6.

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