28 января пройдут соревнования по дартс в честь 70-летия ХК «Спартак»

В турнире примут участие 24 команды, в составе которых выступят многократные чемпионы России, призёры европейских и участники мировых чемпионатов по дартс.



Специальными гостями турнира станут ветеран ХК «Спартак», двукратный чемпион мира, чемпион Европы Александр Мартынюк, действующие игроки ХК «Спартак»: нападающие Артём Воронин и Анатолий Никонцев. Для зрителей будут проведены мастер-классы.



Вход свободный. Соревнования пройдут по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6.