Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others-others/28455315/
17 января 2017, 14:20 | Прочие: Остальные | Vesti.kz

Казахстанский спортсмен разбился в аварии в Семее

В Семее в аварии погиб чемпион РК и Средней Азии по тогызкумалак Алмаз Жаксылыков, сообщает Tengrinews.kz.

ДТП произошло в ночь с 13 на 14 января. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДТП произошло в ночь с 13 на 14 января на дороге по улице Центральная: лоб в лоб столкнулись Toyotа Camry и Land Cruiser 100. В социальных сетях жители сообщили, что виновник аварии водитель Land Cruiser 100, якобы находившийся в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия скрылся. Спортсмен же 1986 года рождения, находившийся в легковом авто, от полученных травм скончался в больнице, его пассажирка 1989 года рождения с переломом ноги госпитализирована в отделение травматологии БСМП.

В УВД не раскрывают всех подробностей, лишь подтверждают вину водителя внедорожника. По горячим следам он был задержан сотрудниками отделения розыска местной полицейской службы. Полицейские не уточняют, управлял ли мужчина в нетрезвом виде, известно, что он найден и арестован. «Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего» и «Оставление места ДТП», сообщили в УВД Семея.

Между тем пользователи соцсетей выражают обеспокоенность тем, что виновник может избежать наказания. «На авто были установлены подложные номера. После совершения ДТП, он и находящийся с ним гражданин скрылись с места. Ими же сразу написано заявление якобы об угоне его транспортного средства», — написано в соцсетях.

Люди выражают соболезнования родным и близким погибшего Алмаза Жаксылыкова. Он воспитал множество талантливых игроков тогызкумалак, являлся старшим тренером ВКО. В конце ноября 2016 года его подопечная Назель Нургалиева стала чемпионкой Азии по тогызкумалак.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Остальных видов спорта

Чемпионат РК по подледному лову рыбы прошел в Семее

Чемпионат РК по подледному лову рыбы прошел в Семее

На Шульбинском водохранилище под Семеем завершился 15-тый Чемпионат Казахстана по подледному лову рыбы. В соревнованиях приняли участие 11 команд из 6 регионов. Два дня рыболовы-профессионалы боролись за призовые места.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Только три человека спаслись от нокаута Дэниэла. 18 марта броня Головкина треснет - тренер Джейкобса

Дорогая деталь. Почему Александр Меркель не играет за сборную Казахстана

Боксеры используют имя Головкина для продвижения своей карьеры. Лара в их числе - Том Леффлер