Чемпионат РК по подледному лову рыбы прошел в Семее
На Шульбинском водохранилище под Семеем завершился 15-тый Чемпионат Казахстана по подледному лову рыбы. В соревнованиях приняли участие 11 команд из 6 регионов. Два дня
рыболовы-профессионалы боролись за призовые места.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До старта соревнования остались считанные минуты. Спортсмены не скрывают волнения. В руках у каждого участника наготове ледоруб.
Руслан Шакабаев:
— Толщина льда — около одного метра. Но это для участников чемпионата не проблема. Лунки они пробуривают всего за несколько секунд.
В каждой команде по три человека. Все они победители региональных соревнований. Среди них и единственная женщина — Ольга Коровикова из Карагандинской области. У нее трое детей, солидный стаж рыболова за плечами и почетное звание мастера спорта по спортивной ловле рыбы.
Ольга Коровикова, участница чемпионата:
— Уже наши все привыкшие, а просто на рыбалке, конечно, еще не совсем адекватно реагируют. Но уже в основном все свои, все знают, за 20 лет уже выучили.
Чемпионат проходил по мировым стандартам в два тура. Если в первый день улов выдался скромным, то на вторые сутки клев был просто отличным, отмечают судьи. Вес самой большой рыбы — около 200 граммов.
Олег Боргуль, главный судья чемпионата:
— Сильные у нас спортсмены. Мы уже на протяжении многих лет в десятке сильнейших в мире. Последние четыре года седьмое место удерживаем прочно, хотя у нас очень сильные конкуренты на мировых соревнованиях.
По итогам соревнований в тройке сильнейших оказались команды из Семея, Павлодарской и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter