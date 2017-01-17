Чемпионат РК по подледному лову рыбы прошел в Семее

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До старта соревнования остались считанные минуты. Спортсмены не скрывают волнения. В руках у каждого участника наготове ледоруб.

Руслан Шакабаев:

— Толщина льда — около одного метра. Но это для участников чемпионата не проблема. Лунки они пробуривают всего за несколько секунд.

В каждой команде по три человека. Все они победители региональных соревнований. Среди них и единственная женщина — Ольга Коровикова из Карагандинской области. У нее трое детей, солидный стаж рыболова за плечами и почетное звание мастера спорта по спортивной ловле рыбы.

Ольга Коровикова, участница чемпионата:

— Уже наши все привыкшие, а просто на рыбалке, конечно, еще не совсем адекватно реагируют. Но уже в основном все свои, все знают, за 20 лет уже выучили.

Чемпионат проходил по мировым стандартам в два тура. Если в первый день улов выдался скромным, то на вторые сутки клев был просто отличным, отмечают судьи. Вес самой большой рыбы — около 200 граммов.

Олег Боргуль, главный судья чемпионата:

— Сильные у нас спортсмены. Мы уже на протяжении многих лет в десятке сильнейших в мире. Последние четыре года седьмое место удерживаем прочно, хотя у нас очень сильные конкуренты на мировых соревнованиях.