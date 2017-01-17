Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others-others/28454557/
17 января 2017, 13:21 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Чемпионат РК по подледному лову рыбы прошел в Семее

На Шульбинском водохранилище под Семеем завершился 15-тый Чемпионат Казахстана по подледному лову рыбы. В соревнованиях приняли участие 11 команд из 6 регионов. Два дня рыболовы-профессионалы боролись за призовые места.

На <span class=error>Шульбинском</span> водохранилище под <span class=error>Семеем</span> завершился 15-<span class=error>тый</span> Чемпионат Казахстана по подледному лову рыбы. В соревнованиях приняли участие 11 команд из 6 регионов. Два дня <nobr>рыболовы-профессионалы</nobr> боролись за призовые места. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

До старта соревнования остались считанные минуты. Спортсмены не скрывают волнения. В руках у каждого участника наготове ледоруб.

Руслан Шакабаев:
— Толщина льда — около одного метра. Но это для участников чемпионата не проблема. Лунки они пробуривают всего за несколько секунд.

В каждой команде по три человека. Все они победители региональных соревнований. Среди них и единственная женщина — Ольга Коровикова из Карагандинской области. У нее трое детей, солидный стаж рыболова за плечами и почетное звание мастера спорта по спортивной ловле рыбы.

Ольга Коровикова, участница чемпионата:
— Уже наши все привыкшие, а просто на рыбалке, конечно, еще не совсем адекватно реагируют. Но уже в основном все свои, все знают, за 20 лет уже выучили.

Чемпионат проходил по мировым стандартам в два тура. Если в первый день улов выдался скромным, то на вторые сутки клев был просто отличным, отмечают судьи. Вес самой большой рыбы — около 200 граммов.

Олег Боргуль, главный судья чемпионата:
— Сильные у нас спортсмены. Мы уже на протяжении многих лет в десятке сильнейших в мире. Последние четыре года седьмое место удерживаем прочно, хотя у нас очень сильные конкуренты на мировых соревнованиях.

По итогам соревнований в тройке сильнейших оказались команды из Семея, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Все они примут участие в чемпионате мира, который пройдет в будущем году.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Остальных видов спорта

Воркаутер из Казахстана стал специальным гостем на фестивале Шварценеггера

Воркаутер из Казахстана стал специальным гостем на фестивале Шварценеггера

Известный казахстанский спортсмен-воркаутер Ислам Бадургов стал специальным гостем на фестивале LA Fit Expo 2017, организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана.
Еще 6 новостей  Все новости
16 января

Казахстан победил Словению и вышел в полуфинал Мемориала Гранаткина-2017

Данияр Елеусинов: «У Головкина свой путь, у меня - свой»

Карл Фроч: «Альварес может поймать Головкина, но Геннадий победит»