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9 января 2017, 9:21 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Воркаутер из Казахстана стал специальным гостем на фестивале Шварценеггера

Известный казахстанский спортсмен-воркаутер Ислам Бадургов стал специальным гостем на фестивале LA Fit Expo 2017, организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана.

Известный казахстанский <nobr>спортсмен-воркаутер</nobr> Ислам <span class=error>Бадургов</span> стал специальным гостем на фестивале LA Fit <span class=error>Expo</span> 2017 организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации Street Workout Казахстана. Увеличить
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7 января в Лос-Анджелесе прошло открытие одного из самых зрелищных мировых событий в мире фитнеса — Фестиваля LA Fit Expo 2017. Первый вице-президент федерации РК Ислам Бадургов, известный еще как «лидер здорового образа жизни», был официально приглашен в качестве специального гостя и представляет Казахстан на этом мероприятии.

«Еще в декабре прошлого года мы получили письмо от Всемирной федерации калистеники, где нас пригласили принять участие в этом зрелищном мероприятии. Я счастлив, что мне выпала честь представлять Казахстан. Тут я познакомился со многими известными атлетами, ну и, конечно, встретил своих друзей. На фестивале я рассказал о нашем движении, и все были удивлены, что стрит воркаут в Казахстане поддерживают на самом высоком уровне», — приводит слова Ислама Бадургова федерация Street Workout.

Ислам Бадургов провел тренировки в зале Metroflex Gym, который открыл миру таких атлетов, как Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн, Сити Флетчер. Также в легендарном зале Metroflex Gym был поднят флаг Казахстана.

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