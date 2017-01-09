Воркаутер из Казахстана стал специальным гостем на фестивале Шварценеггера
Известный казахстанский
спортсмен-воркаутер Ислам Бадургов стал специальным гостем на фестивале LA Fit Expo 2017, организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана.
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7 января в
«Еще в декабре прошлого года мы получили письмо от Всемирной федерации калистеники, где нас пригласили принять участие в этом зрелищном мероприятии. Я счастлив, что мне выпала честь представлять Казахстан. Тут я познакомился со многими известными атлетами, ну и, конечно, встретил своих друзей. На фестивале я рассказал о нашем движении, и все были удивлены, что стрит воркаут в Казахстане поддерживают на самом высоком уровне», — приводит слова Ислама Бадургова федерация Street Workout.
Ислам Бадургов провел тренировки в зале Metroflex Gym, который открыл миру таких атлетов, как Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн, Сити Флетчер. Также в легендарном зале Metroflex Gym был поднят флаг Казахстана.
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