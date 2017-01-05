Серебряный призер ЧМ-2013 Габуния выиграл чемпионат России по домино

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В соревнованиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие 63 спортсмена из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Второе место также занял представитель Абхазии Аслан Бганба, бронза досталась россиянину Александру Корнееву. Призеры чемпионата России были награждены почетными дипломами, а победитель получил в подарок золотые часы.

«Это уже шестой по счету чемпионат России по домино, который мы проводим, — сообщил ТАСС президент Федерации домино России Борис Борзов. — Люди, успешно выступившие на этих соревнованиях, имеют неплохие шансы отобраться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в нидерландском Кюрасао».

Собеседник агентства отметил, что главной проблемой, которая мешает развиваться российскому спортивному домино, является отсутствие аккредитации этого вида спорта в Министерстве спорта. «А домино, как и шахматы, является высокоинтеллектуальным видом спорта, — заметил Борзов. — В нем может быть около миллиона комбинаций. В домино могут играть и стар, и млад, это очень демократичный вид спорта, который не требует никаких материальных затрат. Люди, которые с возрастом не сумели проявить себя в других видах спорта, могут наверстать упущенное в домино».

По словам президента Федерации домино России, этот вид спорта в последние годы набирает все большую популярность в российских регионах.