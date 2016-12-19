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19 декабря 2016, 15:52 | Прочие: Остальные | Sports.kz

Победителем Кубка РК по спортивным танцам стала пара из СКО

16-й Кубок Казахстана по спортивным танцам прошел во Дворце спорта в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

16-й Кубок Казахстана по спортивным танцам прошел во Дворце спорта в Петропавловске сообщает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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В этом году в соревнованиях в разных возрастных категориях участвовали более 200 пар из Казахстана, России, Украины и Беларуси. По словам старшего тренера СКО по спортивным танцам Александры Еремеевой, популярность набирают сольные выступления. Они проходили в первый день соревнований.

«Много детей сейчас занимается в группе “Baby”. Это малыши 4−5 лет. Победителями в этой возрастной группе признаны Исламбек Кожахмет и Айнара Алтынбекова из Астаны. В группе “Baby-2” лучшими стали североказахстанцы Владислав Шепелев и Милана Харченко», — отметила Александра Еремеева.

Она рассказала, что недавно в Китае прошел Кубок мира, на котором петропавловские танцоры заняли три первых места и произвели настоящий фурор.

По итогам 16-го Кубка Казахстана по спортивным танцам среди взрослых первое место также заняли петропавловцы Дани Жаукин и Наталья Чен. К слову, Дани является неоднократным победителем чемпионатов мира в своей возрастной категории. Среди ювеналов первые — Валерий Беседа и Карина Ахмеджакова из Караганды. Лучшими среди юниоров и юниров ?2 признаны карагандинцы Александр Сковородников и Елизавета Ивашечкина и Ренат Батурин и Карина Ким.

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