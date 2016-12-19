Победителем Кубка РК по спортивным танцам стала пара из СКО

В этом году в соревнованиях в разных возрастных категориях участвовали более 200 пар из Казахстана, России, Украины и Беларуси. По словам старшего тренера СКО по спортивным танцам Александры Еремеевой, популярность набирают сольные выступления. Они проходили в первый день соревнований.



«Много детей сейчас занимается в группе “Baby”. Это малыши 4−5 лет. Победителями в этой возрастной группе признаны Исламбек Кожахмет и Айнара Алтынбекова из Астаны. В группе “Baby-2” лучшими стали североказахстанцы Владислав Шепелев и Милана Харченко», — отметила Александра Еремеева.



Она рассказала, что недавно в Китае прошел Кубок мира, на котором петропавловские танцоры заняли три первых места и произвели настоящий фурор.



По итогам 16-го Кубка Казахстана по спортивным танцам среди взрослых первое место также заняли петропавловцы Дани Жаукин и Наталья Чен. К слову, Дани является неоднократным победителем чемпионатов мира в своей возрастной категории. Среди ювеналов первые — Валерий Беседа и Карина Ахмеджакова из Караганды. Лучшими среди юниоров и юниров ?2 признаны карагандинцы Александр Сковородников и Елизавета Ивашечкина и Ренат Батурин и Карина Ким.