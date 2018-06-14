НОК Беларуси и Олимпийский комитет России планируют расширить сотрудничество

Стороны обсудили возможности реализации совместных мероприятий на территории двух государств, использования белорусских спортивных баз для организации тренировочного процесса российских атлетов, вопросы противодействия допингу в спорте, подготовки к II Европейским играм 2019 года в Минске, а также дальнейшего взаимодействия между олимпийскими комитетами двух стран.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между олимпийскими комитетами был подписан в ноябре 2015 года. Как отметил президент ОКР Станислав Поздняков, согласно этому документу будут реализованы новые проекты. «Сейчас разрабатываем годовую программу и предложим НОК Беларуси, спортивным федерациям вашей страны принять участие в организуемых ОКР мероприятиях, в том числе имеющих антидопинговую направленность. Безусловно, для нас очень важно участие в Европейских играх в Минске в 2019 году. Россия планирует максимально использовать свою квоту на предстоящих Играх. Тем более что в некоторых видах спорта соревнования будут отборочными к Олимпийским играм в Токио», — отметил Станислав Поздняков.