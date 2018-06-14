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13:28 (мск), источник: БЕЛТА

НОК Беларуси и Олимпийский комитет России планируют расширить сотрудничество

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси и Олимпийский комитет России планируют расширить сотрудничество. Об этом шла речь на встрече в Москве министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука, первого вице-президента НОК Беларуси Андрея Асташевича с президентом ОКР Станиславом Поздняковым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: БЕЛТА

Стороны обсудили возможности реализации совместных мероприятий на территории двух государств, использования белорусских спортивных баз для организации тренировочного процесса российских атлетов, вопросы противодействия допингу в спорте, подготовки к II Европейским играм 2019 года в Минске, а также дальнейшего взаимодействия между олимпийскими комитетами двух стран.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между олимпийскими комитетами был подписан в ноябре 2015 года. Как отметил президент ОКР Станислав Поздняков, согласно этому документу будут реализованы новые проекты. «Сейчас разрабатываем годовую программу и предложим НОК Беларуси, спортивным федерациям вашей страны принять участие в организуемых ОКР мероприятиях, в том числе имеющих антидопинговую направленность. Безусловно, для нас очень важно участие в Европейских играх в Минске в 2019 году. Россия планирует максимально использовать свою квоту на предстоящих Играх. Тем более что в некоторых видах спорта соревнования будут отборочными к Олимпийским играм в Токио», — отметил Станислав Поздняков.

Во встрече также принял участие руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин, который будет руководителем российской делегации на II Европейских играх в Минске.

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