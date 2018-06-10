Жители швейцарского кантона Вале проголосовали против проведения в Сьоне ОИ-2026

Правительство Швейцарии в октябре прошлого года объявило о том, что поддерживает заявку Сьона на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году и вложит в организацию соревнований до 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд). Предполагается, что соревнования пройдут в четырех кантонах, а не только в Вале, административным центром которого является город Сьон.