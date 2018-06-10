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15:58 (мск), источник: ТАСС

Жители швейцарского кантона Вале проголосовали против проведения в Сьоне ОИ-2026

ТАСС, 10 июня. Жители швейцарского кантона Вале проголосовали против проведения зимних Олимпийских игр 2026 года в Сьоне. Об этом сообщает AFP.

По итогам референдума 54% жителей кантона проголосовали против проведения Игр.

Правительство Швейцарии в октябре прошлого года объявило о том, что поддерживает заявку Сьона на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году и вложит в организацию соревнований до 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд). Предполагается, что соревнования пройдут в четырех кантонах, а не только в Вале, административным центром которого является город Сьон.

Ранее против проведения Олимпийских игр 2026 года проголосовали жители австрийского Инсбрука. Против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских 2026 года по итогам референдума выступили 53,35% голосовавших в 279 муниципалитетах.

Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

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