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00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW

Российские спортсмены, не приглашенные на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), получили призовые автомобили. Об этом на своих страницах в Instagram сообщили сами атлеты.

Источник: РИА "Новости"

Новыми машинами BMW похвастались шорт-трекист Руслан Захаров, конькобежцы Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина, скелетонистка Елена Никитина и другие.

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После завершения Олимпиады в Пхенчхане российским победителям и призерам Игр получили в подарок от государства новые автомобили BMW. Изначально планировалось, что олимпийские чемпионы получат BMW X6, серебряные призеры Игр — X5, бронзовые — X4. На деле BMW X6 среди призовых машин не оказалось, обладатели золотых медалей довольствовались моделью X5, за серебро и бронзу награждали менее мощными X4.

В Олимпидае-2018 принимали участие только российские спортсмены, получившие приглашение МОК. Еще до начала Игр комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) из-за допингового скандала, в результате чего отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом. После окончания Игр членство ОКР в МОК было восстановлено.

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