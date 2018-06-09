Александр Жуков: Участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио остается под вопросом
Первый зампред Госдумы и бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал перспективы российских атлетов.
Первый зампред Госдумы и бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал перспективы российских атлетов.
— Нашей первостепенной задачей всегда являлось развитие в стране олимпийского движения, и за восемь лет действительно удалось многого достичь. Так, мы провели замечательную Олимпиаду в Сочи, которая останется в памяти всех болельщиков.
Разумеется, были и сложные моменты, связанные с допинговым скандалом, недопуском наших атлетов к играм в
К сожалению, у нас достаточно много неприятелей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, он справится, — цитирует Жукова RT на русском.
29 мая состоялись выборы нового президента ОКР. По итогам голосования победу одержал Станислав Поздняков.