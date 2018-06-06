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15:52 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА расторгло договор с Мордовией о совместной борьбе с допингом

ТАСС, 6 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) расторгло меморандум о сотрудничестве с Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Об этом сообщает пресс- служба организации.

В мае текущего года генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил ТАСС, что организация инициировала расторжение договора.

«В адрес главы региона было направлено письмо, в котором перечислялись нарушения со стороны зарегистрированных на территории субъекта лиц, была указана информация о том, что действие меморандума заканчивается 28 мая 2018 года и обозначена готовность со стороны РУСАДА поддержать конструктивный диалог с руководством республики для повышения эффективности антидопинговой политики, — говорится в сообщении. — К письму был приложен проект соглашения о сотрудничестве с качественно новыми обязательственными пунктами. В указанные сроки со стороны руководства Мордовии не последовало встречных действий, которые бы могли свидетельствовать о готовности приступить к выстраиванию более эффективной антидопинговой политики в регионе, с большим сожалением РУСАДА вынуждено констатировать, что такая позиция не может стать основой конструктивного взаимодействия в сфере противодействия допингу».

Подписание меморандума состоялось 9 ноября 2016 года. Согласно документу, взаимодействие должно было осуществляться по таким направлениям, как организация и проведение антидопинговых мероприятий на территории региона, пропаганда и поддержка массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни, борьба за обеспечение чистоты спорта.

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