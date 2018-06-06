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12:35 (мск), источник: Р-Спорт

Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане получил по итогам Игр многомиллионный профицит

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане (POCOG) остался в многомиллионном долларовом профиците по итогам Игр-2018, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Источник: Reuters

Олимпиада в Пхенчхане прошла 9—25 февраля, Паралимпиада — 9—18 марта.

«Реформы олимпийской «Повестки-2020» действительно достигли цели. Можно увидеть ощутимые результаты этих реформ. И наиболее очевидный результат — заявление POCOG, что оргкомитет остался в многомиллионном долларовом профиците, даже с учетом того, что не получил полной выгоды от реформ «Повестки-2020», — сказал Бах, которого цитирует официальный сайт МОК.

«Президент POCOG Ли Хи Бом ясно дал понять, что это стало возможным только благодаря реформам “Повестки-2020” и тесному сотрудничеству с МОК. Это олимпийская повестка в действии, и это будет направлять нас в нужную сторону в будущем при организации Игр. Мы доказали, что перевернули страницу в том, что касается организации Игр», — добавил Бах.

Одним из положений «Повестки-2020» МОК является снижение расходов на подачу заявок и проведение Олимпийских игр.

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