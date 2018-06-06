Пеле заявил, что не был свидетелем махинаций при выборе Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Источник: AP 2018

Пеле стал свидетелем защиты экс-председателя оргкомитета «Рио-2016» Карлоса Артура Нузмана, который был арестован в октябре 2017 года в рамках спецоперации «Нечестная игра», а затем отпущен под подписку о невыезде.

Спортивный чиновник подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) — он якобы передал им взятку в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. В доме Нузмана и в штаб-квартире Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии были проведены обыски. Позднее у экс-главы «Рио-2016» были обнаружены 16 золотых слитков, происхождение которых он не сумел объяснить.

Пеле входил в состав делегации, которая представляла заявку Рио-де-Жанейро в МОК. Именно поэтому он был привлечен к судебному процессу в качестве свидетеля. Отвечая на вопрос следователей, футболист заявил, что ничего не знает о предполагаемых махинациях при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады. «Возможно, что-то обсуждалось в частном порядке, не при мне», — цитирует его слова «Глобу».

Ранее свои показания по этому же делу дал экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летний тюремный срок по итогам другого коррупционного процесса. Политик также заявил, что не получал никакой информации о предполагаемых махинациях. Бывший глава государства был приглашен выступить на процессе в качестве свидетеля по просьбе бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала.

Скандал вокруг выбора места проведения ОИ-2016

Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, хотя именно испанский город набрал наибольшее число голосов на стартовом этапе.

Среди претендентов также значились Чикаго и Токио, которые выбыли из борьбы в первом и втором раундах соответственно.

В начале марта 2017 года французская газета «Монд» сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил 1,5 млн долларов сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак — младший, сын экс-главы ИААФ, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.