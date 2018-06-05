Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
17Обнимашки. Сборная России накануне матча с Австрией
15:13 (мск), источник: Р-Спорт

НОК Китая, Японии, КНДР и Южной Кореи 27 июня проведут встречу в Лозанне

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Национальные олимпийские комитеты КНДР, Японии, Китая и Южной Кореи 27 июня проведут встречу в Лозанне для обсуждения участия спортсменов КНДР в предстоящих Олимпийских играх, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томах Бах.

«В настоящее время мы работаем над специальной программой, чтобы позволить северокорейским атлетам подготовиться к предстоящим играм и пройти квалификацию. Мы уже приняли практические шаги в этом направлении. Чтобы продвигать дальше эту программу, мы пригласили национальные олимпийские комитеты КНДР, Южной Кореи, Китая и Японии провести встречу 27 июня в Лозанне в нашей штаб-квартире для обсуждения дальнейшего прогресса», — сообщил на пресс-конференции во вторник Бах.

Он также отметил, что МОК пригласил на встречу восемь игроков в настольный теннис — по два от каждой страны. Бах выразил абсолютную уверенность в том, что все партнеры вовлечены в эту программу, и все смогут увидеть участие северокорейских атлетов в предстоящих играх.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, а зимние Игры-2022 — в Пекине.

 "Когда Липницкая была молодой": как встречает своё 20-летие фигуристка
Самая горячая гонщица, которая чуть не разбилась в последней гонке в карьере
Гениальная игра Кузнецова помогла «Вашингтону» вынести «Вегас»
Селюк: Туре готов перейти в топ-клуб Англии на 1 фунт в неделю
Жиго сделает «Спартак» сильнее. Доказательства
СМИ назвали причину ухода Зидана из «Реала»
Она лучше Шараповой. Вы точно полюбите Дарью Касаткину
Витолиньш: Казалось, если выигрываешь ОИ, то до ЧМ доработаешь
Города ЧМ-2018. Екатеринбург
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь