НОК Китая, Японии, КНДР и Южной Кореи 27 июня проведут встречу в Лозанне

«В настоящее время мы работаем над специальной программой, чтобы позволить северокорейским атлетам подготовиться к предстоящим играм и пройти квалификацию. Мы уже приняли практические шаги в этом направлении. Чтобы продвигать дальше эту программу, мы пригласили национальные олимпийские комитеты КНДР, Южной Кореи, Китая и Японии провести встречу 27 июня в Лозанне в нашей штаб-квартире для обсуждения дальнейшего прогресса», — сообщил на пресс-конференции во вторник Бах.

Он также отметил, что МОК пригласил на встречу восемь игроков в настольный теннис — по два от каждой страны. Бах выразил абсолютную уверенность в том, что все партнеры вовлечены в эту программу, и все смогут увидеть участие северокорейских атлетов в предстоящих играх.