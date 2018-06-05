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14:13 (мск), источник: ТАСС

Смит: Киберспорт может войти в программу летней Олимпиады-2024

ТЮМЕНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Киберспорт может быть включен в программу летних Олимпийских Игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в кулуарах проходящего в Тюмени IT-форума InnoWeek-2018.

«Международный олимпийский комитет смещается с позиции, что никогда киберспорта не будет на Олимпиаде, к точке зрения, что киберспорт обязательно будет, но пока не ясно, в каком виде. Сейчас МОК ведет диалог, общается с основными игроками рынка, как с игроделами, так и с операторами турниров и пытается понять, как взаимодействовать с этой аудиторией. Конечного решения еще нет, и лично мой прогноз, что вскоре на Олимпиаде киберспорт появится, думаю, в 2024 году обязательно», — сказал Смит.

По его словам, в рамках Олимпиады киберспортсмены с большой вероятностью будут соревноваться в спортивных симуляторах, а также в играх на логику. «Это могут быть и боевые арены, но в анимационной конфигурации, чтобы не было излишних сцен насилия и крови. Но почти наверняка это будут не шутеры и не файтинги, потому что общество их воспринимает достаточно негативно. В частности, в России они не являются официальной дисциплиной компьютерного спорта, но в то же время международная федерация киберспорта их признает», — добавил Смит.

Форум InnoWeek, который проходит в Тюмени с 4 по 6 июня, посвящен развитию цифровой экономики России и инструментам трансферта отечественных IT-решений на международный рынок. Ключевым событием форума стала «Битва стартапов», в рамках которой эксперты компаний выбирают лучшие IT-стартапы. В 2018 году основными направлениями отбора проектов стали «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность», «Интернет вещей», «Дополненная и виртуальная реальность», «Блокчейн и криптовалюты» и «Компьютерные игры».

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