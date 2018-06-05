Спартакиада Союзного государства стартует в Жлобине

С 5 по 10 июня участники соревнований будут определять лучших в легкой атлетике, волейболе, мини-футболе. В состязаниях примут участие 192 студента, которые представят 21 учреждение высшего образования Беларуси и России. Мероприятие пройдет под девизом «Наше единство — наши победы».

Как сообщалось, спартакиада Союзного государства в течение года пройдет в четыре этапа — по два на территории Беларуси и России. Второй этап состоится с 24 по 29 сентября в Могилеве, третий — с 1 по 6 октября в Анапе, завершится спартакиада с 16 по 21 октября в Волгограде.