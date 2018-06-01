Организаторы представили талисман Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы представили талисман III летних Юношеских Олимпийских игр в
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы представили талисман III летних Юношеских Олимпийских игр в
Им стал ягуар #Pandi. В
«Юные атлеты вкладывают в Игры все свои силы, и #Pandi, излучающий дух олимпизма, создан, чтобы вдохновлять спортсменов на достижения», — заявил президент организационного комитета Буэнос-Айрес-2018 Херардо Вертхайн.
Талисман Юношеских Олимпийских игр 2018 года символизирует успешность, дружбу и уважение среди молодежной аудитории, юных болельщиков и атлетов.
Ягуар, обитающий в северной Аргентине, находится под угрозой вымирания. Благодаря выбору этого хищника в качестве талисмана Игр, организационный комитет Буэнос-Айрес-2018 надеется обратить внимание мирового сообщества на проблему исчезновения этого вида.
III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года в