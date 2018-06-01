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16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Организаторы представили талисман Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы представили талисман III летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Им стал ягуар #Pandi. В Буэнос-Айресе долгое время держали в секрете, каким будет талисман. Тайна была раскрыта в короткометражном мультфильме с ягуаром в главной роли, в котором #Pandi молниеносно движется через весь город к знаковому Обелиску, месту проведения церемонии открытия предстоящих Игр.

«Юные атлеты вкладывают в Игры все свои силы, и #Pandi, излучающий дух олимпизма, создан, чтобы вдохновлять спортсменов на достижения», — заявил президент организационного комитета Буэнос-Айрес-2018 Херардо Вертхайн.

Талисман Юношеских Олимпийских игр 2018 года символизирует успешность, дружбу и уважение среди молодежной аудитории, юных болельщиков и атлетов.

Ягуар, обитающий в северной Аргентине, находится под угрозой вымирания. Благодаря выбору этого хищника в качестве талисмана Игр, организационный комитет Буэнос-Айрес-2018 надеется обратить внимание мирового сообщества на проблему исчезновения этого вида.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут 6—18 октября 2018 года в 32 видах спорта, участие примут 3 998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек от 15 до 18 лет). Это будут первые Игры, где будет соблюдено гендерное равенство. В столице Аргентины атлеты разыграют 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней. Шефом миссии белорусской делегации выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

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