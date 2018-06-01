Организаторы представили талисман Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Им стал ягуар #Pandi. В Буэнос-Айресе долгое время держали в секрете, каким будет талисман. Тайна была раскрыта в короткометражном мультфильме с ягуаром в главной роли, в котором #Pandi молниеносно движется через весь город к знаковому Обелиску, месту проведения церемонии открытия предстоящих Игр.

«Юные атлеты вкладывают в Игры все свои силы, и #Pandi, излучающий дух олимпизма, создан, чтобы вдохновлять спортсменов на достижения», — заявил президент организационного комитета Буэнос-Айрес-2018 Херардо Вертхайн.

Талисман Юношеских Олимпийских игр 2018 года символизирует успешность, дружбу и уважение среди молодежной аудитории, юных болельщиков и атлетов.

Ягуар, обитающий в северной Аргентине, находится под угрозой вымирания. Благодаря выбору этого хищника в качестве талисмана Игр, организационный комитет Буэнос-Айрес-2018 надеется обратить внимание мирового сообщества на проблему исчезновения этого вида.