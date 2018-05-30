Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макрон и Меркель бросили Порошенко на пресс-конференции
За отсутствие ОСАГО водителей хотят штрафовать каждый день
Мать-одиночка разбогатела на конкурсах в соцсетях (фото)
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
У Анджелины Джоли роман с Томом Хиддлстоном
Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут - эксперт
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка (и даже зеленая)
Подержанный Hyundai Santa Fe: на что смотреть
Гаджиев: Решение не вызывать Глушакова далось Черчесову тяжело
Секретное письмо России в ВАДА: что в нем говорится?
Женщина кормит грудью дочку-школьницу, чтобы защитить ее (фото)
Мать-одиночка разбогатела на конкурсах в соцсетях (фото)
Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день
Больная раком из Апатитов, которая обращалась к Путину, умерла
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Фоторепортажи
22Дзюба взял Смольникова на руки
20Еще один ушиб. Ерохин пока вне общей группы
21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Секретное письмо России в ВАДА. Что в нем говорится?

На Западе опубликовано письмо российских спортивных властей, в котором наша страна якобы признает доклад Макларена.

Источник: AFP 2018

Немецкий сайт sportschau.de опубликовал копию письма российских спортивных властей, которое было направлено две недели назад в адрес президента ВАДА Крейга Риди. Письмо было приурочено к исполкому и совету учредителей Всемирного антидопингового агентства, однако не было там рассмотрено из-за того, что поступило слишком поздно. На прошлой неделе в некоторых западных СМИ появились утверждения, что по этом документе Россия якобы признает доклад Макларена. Министр спорта России Павел Колобков данную информацию опроверг, однако озвучил готовность российской стороны к компромиссам.

Читайте также
«Они сами указали пальцем на себя». Наконец-то Россия во всем призналась?

Напомним, что отрицание Россией выводов из доклада Макларена (особенно о государственной системе поддержки допинга) считается главной причиной отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства. Это создает нашей стране серьезные проблемы в мировом спорте на протяжении двух с половиной лет. Переговоры о возвращении лицензии идут очень тяжело, и всегда были конфиденциальными. Именно поэтому российская сторона отказалась от обнародования письма в ВАДА. Впрочем, для западных СМИ это не стало препятствием, и источник нынешней «утечки» тоже понятен — одним из авторов публикации на sportschau.de является Хайо Зеппельт.

Смысл публикации конфиденциального текста тоже прозрачен — вывести переговоры в публичное пространство, где под давлением радикалов прийти к соглашению будет гораздо сложнее. В целом можно сказать, что «рассекреченное» письмо выдержано в очень осторожном стиле и оставляет большой простор для трактовок. Однако слов о том, что Россия признает доклад Макларена в нем нет. Как нет слов и о его отрицании. Вот полный перевод письма.

Олег ШАМОНАЕВ.

Уважаемый сэр Крэйг Риди!

Мы, ниже подписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.

Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).

В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.

От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.

Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.

Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.

В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал:

— Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала Независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования WADA и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это.

Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопиноговой лабораторией Московскому государственному университету.

Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.

Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.

С наилучшими пожеланиями,
министр спорта России Павел Колобков
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

 Реакция Кокорина на назначение Семака в "Зенит"
Они могут "спасти Россию" на ЧМ-2018
Гаджиев: Решение не вызывать Глушакова далось Черчесову тяжело
Защитник «Спартака» подписал контракт с турецким клубом
«Реал» и «Барселона» ведут борьбу за полузащитника «Тоттенхэма»
РФПЛ вошла в тройку самых возрастных футбольных лиг Европы
Российский арбитр остался в элитной группе судей УЕФА
«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику сборной Колумбии
Новости
Авто
Девочка рассекретила «полный кортеж Путина» Конечно, новости об автомобилях Aurus (бывший «Кортеж») порядком поднадоели, но этот ролик заслуживает особенного внимания
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Джоли на съемках «Малифисенты 2»: первые фото Голливудская звезда приступила к работе над долгожданным сиквелом сказки
Недвижимость
Как провести время в Самаре (фото)
Самую большую школу России начнут строить летом в Москве
Как выглядит «деревня лилипутов» в Иране (фото)
Названа страна с самым дорогим жильем в мире
Леди
3 лучших места земли: как одеваться на российских курортах В последние годы, очень модно стало проводить лето в России, выбирая для отпуска внутренние курорты и санатории
Дети
Беременная Лера Кудрявцева обратилась к врачу У телеведущей возникли проблемы со здоровьем.
Все о ремонте
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
7 решений по организации спального места в маленькой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь