Секретное письмо России в ВАДА. Что в нем говорится?
На Западе опубликовано письмо российских спортивных властей, в котором наша страна якобы признает доклад Макларена.
На Западе опубликовано письмо российских спортивных властей, в котором наша страна якобы признает доклад Макларена.
Немецкий сайт sportschau.de опубликовал копию письма российских спортивных властей, которое было направлено две недели назад в адрес президента ВАДА Крейга Риди. Письмо было приурочено к исполкому и совету учредителей Всемирного антидопингового агентства, однако не было там рассмотрено
Напомним, что отрицание Россией выводов из доклада Макларена (особенно о государственной системе поддержки допинга) считается главной причиной отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства. Это создает нашей стране серьезные проблемы в мировом спорте на протяжении двух с половиной лет. Переговоры о возвращении лицензии идут очень тяжело, и всегда были конфиденциальными. Именно поэтому российская сторона отказалась от обнародования письма в ВАДА. Впрочем, для западных СМИ это не стало препятствием, и источник нынешней «утечки» тоже понятен — одним из авторов публикации на sportschau.de является Хайо Зеппельт.
Смысл публикации конфиденциального текста тоже прозрачен — вывести переговоры в публичное пространство, где под давлением радикалов прийти к соглашению будет гораздо сложнее. В целом можно сказать, что «рассекреченное» письмо выдержано в очень осторожном стиле и оставляет большой простор для трактовок. Однако слов о том, что Россия признает доклад Макларена в нем нет. Как нет слов и о его отрицании. Вот полный перевод письма.
Олег ШАМОНАЕВ.
Мы, ниже подписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.
Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).
В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.
От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.
Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.
Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.
В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал:
— Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала Независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования WADA и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это.
Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопиноговой лабораторией Московскому государственному университету.
Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.
Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.
Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.
С наилучшими пожеланиями,
министр спорта России Павел Колобков
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.