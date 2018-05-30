Секретное письмо России в ВАДА: что в нем говорится?

Источник: AFP 2018

Немецкий сайт sportschau.de опубликовал копию письма российских спортивных властей, которое было направлено две недели назад в адрес президента ВАДА Крейга Риди. Письмо было приурочено к исполкому и совету учредителей Всемирного антидопингового агентства, однако не было там рассмотрено из-за того, что поступило слишком поздно. На прошлой неделе в некоторых западных СМИ появились утверждения, что по этом документе Россия якобы признает доклад Макларена. Министр спорта России Павел Колобков данную информацию опроверг, однако озвучил готовность российской стороны к компромиссам.

Напомним, что отрицание Россией выводов из доклада Макларена (особенно о государственной системе поддержки допинга) считается главной причиной отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства. Это создает нашей стране серьезные проблемы в мировом спорте на протяжении двух с половиной лет. Переговоры о возвращении лицензии идут очень тяжело, и всегда были конфиденциальными. Именно поэтому российская сторона отказалась от обнародования письма в ВАДА. Впрочем, для западных СМИ это не стало препятствием, и источник нынешней «утечки» тоже понятен — одним из авторов публикации на sportschau.de является Хайо Зеппельт.

Смысл публикации конфиденциального текста тоже прозрачен — вывести переговоры в публичное пространство, где под давлением радикалов прийти к соглашению будет гораздо сложнее. В целом можно сказать, что «рассекреченное» письмо выдержано в очень осторожном стиле и оставляет большой простор для трактовок. Однако слов о том, что Россия признает доклад Макларена в нем нет. Как нет слов и о его отрицании. Вот полный перевод письма.

Олег ШАМОНАЕВ.

Уважаемый сэр Крэйг Риди!

Мы, ниже подписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.

Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).

В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.

От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.

Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.

Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.

В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал:

— Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала Независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования WADA и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это.

Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопиноговой лабораторией Московскому государственному университету.

Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.

Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.