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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: 170 бездельников в ОКР сейчас сидят на зарплате

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о задачах, которые стоят перед новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

Источник: РИА "Новости"

«Перед Поздняковым стоит задача — собрать команду. 170 человек сейчас сидят на зарплате, бездельников! И самое главное — объединить федерации.

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Везде идут отчётно-выборные конференции, присылают какого-то менеджера из ОКР — на конференции посидел, ни слова не сказал, улетел. Никто не понял даже, кто это был. Вот что страшно, у нас самая большая проблема — это кадровая политика в России.

Посмотрите, кто в отраслях сидит. Кудрин опять говорит — мы готовимся к прыжку. Сегодняшняя команда похожа на тигра, который готовится к прыжку с прибитыми лапами, я вам скажу. И здесь надо набрать профессиональную команду и дать ей свободу для работы. Сколько видов спорта мы потеряли!

Наверное, желательно заниматься либо спортом, либо Госдумой. Жукова я здесь видел раз в месяц, дай бог. Это ненормально, если заниматься, то надо присутствовать. Это серьёзнейшая отрасль, это лицо державы, — цитирует Тихонова НСН.

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