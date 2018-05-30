Тихонов: 170 бездельников в ОКР сейчас сидят на зарплате
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о задачах, которые стоят перед новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о задачах, которые стоят перед новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.
«Перед Поздняковым стоит задача — собрать команду. 170 человек сейчас сидят на зарплате, бездельников! И самое главное — объединить федерации.
Везде идут
Посмотрите, кто в отраслях сидит. Кудрин опять говорит — мы готовимся к прыжку. Сегодняшняя команда похожа на тигра, который готовится к прыжку с прибитыми лапами, я вам скажу. И здесь надо набрать профессиональную команду и дать ей свободу для работы. Сколько видов спорта мы потеряли!
Наверное, желательно заниматься либо спортом, либо Госдумой. Жукова я здесь видел раз в месяц, дай бог. Это ненормально, если заниматься, то надо присутствовать. Это серьёзнейшая отрасль, это лицо державы, — цитирует Тихонова НСН.