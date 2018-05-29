Александр Жуков: Продолжу сотрудничать Поздняковым и новым Исполкомом ОКР

Источник: Советский спорт

— Сегодня было самое длительное и самое многочисленное Олимпийское собрание на моей памяти — начал свою речь Жуков. Мы отчитывались за прошедшие четыре года, был отчет Исполкома ОКР, мой отчет и, конечно же, выбирали нового президента организации, вице-президентов, состав Исполкома. Состоялась очень серьезная дискуссия об итогах и дальнейших направлениях развития российского олимпийского движения, дальше были выступления кандидатов в президенты. За этот пост боролись два великих спортсмена, два четырехкратных олимпийских чемпиона. Я очень рад, что Станислав Поздняков был избран новым президентом ОКР. Мы с ним вместе работаем уже два года, тогда он был избран первым вице-президентом, работал на постоянной основе и за это время очень хорошо себя зарекомендовал. Особенно в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане и на самих Играх, где он возглавлял нашу делегацию и сделал максимум для того, чтобы наши спортсмены смогли выступить в Корее и для того, чтобы ОКР был полностью восстановлен в правах. Поэтому я думаю, что избрание Станислава Позднякова новым президентом ОКР справедливо.

— Вы будете передавать дела преемнику или Поздняков в курсе всего?

— Ну, конечно, Станислав Алексеевич в курсе всех дел. Все вопросы деятельности Олимпийского комитета, международной деятельности, взаимодействия с федерациями ему очень хорошо знакомы. Я думаю, что если вы ознакомитесь с его программой, то увидите, что она отличается преемственностью в отношении той политики, которую мы проводили раньше в международном олимпийском движении и в развитии массового спорта, популяризации олимпизма в России. Но есть и целый ряд новых идей, направлений, которые он будет продвигать и развивать в дальнейшем.

— Как вы думаете, ему удастся сохранить членство в Международном олимпийском комитете (МОК)?

— Членство в МОК не передается автоматически вновь избранному президенту ОКР. Но вообще-то, конечно же, такая сильная в спортивном отношении страна как Россия и ее Олимпийский комитет, по праву должны иметь место в МОК. Я думаю, что у Станислава Алексеевича есть все шансы, чтобы в дальнейшем быть избранным членом Международного олимпийского комитета от ОКР.

— Каким будет ваше участие в делах ОКР и всего российского спорта?

— В дальнейшем я обязательно буду участвовать в дальнейшем в работе ОКР. Я очень благодарен своим коллегам за то, что они положительно оценили мою работу на протяжении всего этого времени и избрали меня почетным вице-президентом организации. Для меня это большая честь, я обязательно буду продолжать работать. Я знаю как минимум два направления, которые мне бы хотелось продвинуть. Это создание олимпийского музея — у нас уже есть серьезные наработки в этом плане. Правительство Москвы выделило нам очень хороший павильон на центральной аллее ВДНХ. И я думаю, что там действительно можно сделать современный олимпийский музей, который будет полностью открыт для публики, ведь, как известно, на ВДНХ проходит очень много людей. Он будет интерактивным. Это будет настоящий дом для нашей олимпийской семьи. Чтобы люди могли приходить туда, общаться со спортсменами и болеть за них.