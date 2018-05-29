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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Поздняков: Никаких медальных планов мы не ставим

Первые высказывания нового президента ОКР после своего избрания.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК
Из Москвы

— Олимпийское собрание приняло решение наделить меня полномочиями президента Олимпийского комитета России на четырехлетний срок, — сказал Поздняков. — Я отдаю себе отчет, что нам предстоит очень большая и серьезная работа.

О ГЛАВНЫХ ЦЕЛЯХ

Мы займемся совершенствованием системы управления спортом, подъемом авторитета России на международной спортивной арене. Самым важным является развитие спорта и олимпизма в России. Мы приложим к этому все усилия. У нас большая, компетентная и вдумчивая команда, с которой мы добьемся самых высоких целей. ОКР является сообществом экспертов в области спорта, и это хорошая платформа для того, чтобы строить работу.

Участие сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе является приоритетной задачей. Что касается спортивных перспектив, то говорить об этом рано. Никаких медальных планов мы не ставим.

О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ

Мы должны бороться с допингом в стране, менять антидопинговую культуру. В этом плане у нас полное взаимопонимание с МОК. Мы готовим комплекс мер по борьбе с допингом. Основная часть этих мер будет носить пропагандистский и обучающий характер. Уже 1 июня будет проведен форум юных олимпийцев. Мы специально пошли на самую юную аудиторию, чтобы с раннего возраста воспитывать культуру неприятия запрещенных препаратов.

В этом направлении мы должны работать все вместе, включая федерации и региональные организации. Борьба с допингом должна стать нашим приоритетом на ближайшее время. Возвращение доверия со стороны международного сообщества будет зависеть от нас, от наших поступков. Все мероприятия, план которых в ближайшее время будет опубликован, пройдут с приглашением представителей МОК и ВАДА, а также представителей антидопинговых агентств разных стран, включая тех, что нам оппонируют.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МИНСПОРТА

В спорте высших достижений, безусловно, мы хотим стать равными партнерами с Минспорта, которое является проводником развития спорта от имени государства. Мы же, ОКР, выступаем как экспертное сообщество и будем строить свою работу на равных правах вместе с государством.

О РЕФОРМАХ

Команда в ОКР обновилась ровно настолько, чтобы решать те задачи, которые перед нами стоят в ближайшей перспективе. Я хочу сказать, что ОКР — большая и дружная семья, и все те, кто неравнодушен к судьбе нашего спорта, в нашей команде. Александр Попов — тоже. Количество человек, входящих в исполком, уже не позволяет полноценно работать. В ближайшее время рабочая группа предложит изменения в свод наших правил, в Устав ОКР по данному вопросу.

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