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19:15 (мск), источник: ТАСС

Глава ФЛГР Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента ОКР Позднякова

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Такое мнение она высказала ТАСС.

Во вторник в здании ОКР состоялись выборы президента организации. Поздняков получил 214 голосов, за его конкурента Александра Попова проголосовали 56 делегатов Олимпийского собрания.

«Поздравляю Станислава Алексеевича. Я с высокой трибуны выступала в его поддержку. Мы отработали вместе трудные, жесточайшие два года. Он реально рабочая лошадь, он был доступен для нас 24 часа в сутки. Ежедневно на работе, что очень важно», — считает Вяльбе.

«Надеемся, что он продолжит в том же духе», — добавила глава ФЛГР.

В 2009 году Поздняков занял посты первого вице- президента Федерации фехтования России, вице-президента и председателя судейской комиссии Европейской конфедерации фехтования, которую возглавил в 2016 году. В том же году Поздняков стал первым вице-президентом ОКР. Он возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые прошли в феврале 2018 года.

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