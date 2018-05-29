Глава ФЛГР Вяльбе отметила высокую работоспособность нового президента ОКР Позднякова

Во вторник в здании ОКР состоялись выборы президента организации. Поздняков получил 214 голосов, за его конкурента Александра Попова проголосовали 56 делегатов Олимпийского собрания.

«Поздравляю Станислава Алексеевича. Я с высокой трибуны выступала в его поддержку. Мы отработали вместе трудные, жесточайшие два года. Он реально рабочая лошадь, он был доступен для нас 24 часа в сутки. Ежедневно на работе, что очень важно», — считает Вяльбе.

«Надеемся, что он продолжит в том же духе», — добавила глава ФЛГР.