Поздняков победил за явным преимуществом
Четырехкратный олимпийский чемпион фехтовальщик Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России. Предыдущий президент Александр Жуков сложил свои полномочия.
Четырехкратный олимпийский чемпион фехтовальщик Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России. Предыдущий президент Александр Жуков сложил свои полномочия.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из здания ОКР
Избрание Позднякова, который на протяжении последних полутора лет работал в ОКР первым
Второй кандидат, пловец и почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов, заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента ОКР всего десять дней назад. А до того, хоть и являлся членом исполкома, напрямую в повседневной работе комитета участия не принимал. При этом Попов тоже пользовался весомой поддержкой. За него в своих соцсетях высказывались наши чемпионы во главе с бойцом ММА Федором Емельяненко и биатлонистом Антоном Шипулиным. А непосредственно на Олимпийское собрание именитого пловца приехал поддержать олимпийский чемпион лыжник Александр Легков.
В итоге, Поздняков набрал на выборах, которые проходили самым демократичным методом тайного голосования, 214 голосов (то есть 78,7%), Попов — 56 (20,6%). Преимущество хоть и очень значительное, но все же борьба состоялась.
Сам факт выдвижения на должность президента двух равнозначных как по спортивным титулам, так и по авторитету фигур — безусловно, положительный знак для ОКР. Конкуренция всегда лучше, чем безальтернативный выбор, а именно таким он был на протяжении последнего десятилетия.
— Я очень рада, что у делегатов был выбор из двух таких достойных кандидатов, — заявила «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. — Они оба — мои хорошие друзья, мы выступали примерно в одни годы, и честно говоря, я рада, что сегодня мне не пришлось ни за кого голосовать. Оба представили очень интересные программы, и я надеюсь, они будут воплощены в жизнь. Хочу пожелать Станиславу Позднякову успешной работы. Перед ним стоят очень серьезные задачи, главная из которых — восстановление России в статусе великой спортивной державы.
Помогать Позднякову решать оперативные задачи будет фактически «старая» команда, работавшая еще при Александре Жукове. По предложению нового президента, свои должности сохранили генеральный секретарь Анастасия Давыдова и генеральный директор Владимир Сенглеев. Самым существенным изменением можно считать избрание первым
— Я приветствую избрание нового президента, — заявил Александр Жуков, который стал теперь почетным президентом ОКР. — Мы со Станиславом Алексеевичем работали вместе два года. За это время он, на мой взгляд, очень хорошо себя зарекомендовал. В преддверии Олимпиады в Пхенчхане и на самой Олимпиаде он сделал максимум, чтобы ОКР был восстановлен в своих правах.
Жуков сложил с себя полномочия не только президента ОКР, но и члена Международного олимпийского комитета (МОК). Поздняков автоматически его место в МОК не унаследует, но очевидно, будет пытаться избраться в МОК туда на следующих выборах.