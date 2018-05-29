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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поздняков победил за явным преимуществом

Четырехкратный олимпийский чемпион фехтовальщик Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России. Предыдущий президент Александр Жуков сложил свои полномочия.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК
из здания ОКР

Избрание Позднякова, который на протяжении последних полутора лет работал в ОКР первым вице-президентом, было, в общем-то, ожидаемым. За это время он имел все возможности наладить рабочие контакты и зарекомендовать себя как грамотного руководителя. За Позднякова во время Олимпийского собрания высказывались большинство президентов федераций и даже сам Александр Жуков.

Второй кандидат, пловец и почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов, заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента ОКР всего десять дней назад. А до того, хоть и являлся членом исполкома, напрямую в повседневной работе комитета участия не принимал. При этом Попов тоже пользовался весомой поддержкой. За него в своих соцсетях высказывались наши чемпионы во главе с бойцом ММА Федором Емельяненко и биатлонистом Антоном Шипулиным. А непосредственно на Олимпийское собрание именитого пловца приехал поддержать олимпийский чемпион лыжник Александр Легков.

В итоге, Поздняков набрал на выборах, которые проходили самым демократичным методом тайного голосования, 214 голосов (то есть 78,7%), Попов — 56 (20,6%). Преимущество хоть и очень значительное, но все же борьба состоялась.

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Сам факт выдвижения на должность президента двух равнозначных как по спортивным титулам, так и по авторитету фигур — безусловно, положительный знак для ОКР. Конкуренция всегда лучше, чем безальтернативный выбор, а именно таким он был на протяжении последнего десятилетия.

— Я очень рада, что у делегатов был выбор из двух таких достойных кандидатов, — заявила «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. — Они оба — мои хорошие друзья, мы выступали примерно в одни годы, и честно говоря, я рада, что сегодня мне не пришлось ни за кого голосовать. Оба представили очень интересные программы, и я надеюсь, они будут воплощены в жизнь. Хочу пожелать Станиславу Позднякову успешной работы. Перед ним стоят очень серьезные задачи, главная из которых — восстановление России в статусе великой спортивной державы.

Помогать Позднякову решать оперативные задачи будет фактически «старая» команда, работавшая еще при Александре Жукове. По предложению нового президента, свои должности сохранили генеральный секретарь Анастасия Давыдова и генеральный директор Владимир Сенглеев. Самым существенным изменением можно считать избрание первым вице-президентом советника президента России по спорту Игоря Левитина. Вице-президентами ОКР стали глава федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов, президент федерации спортивной гимнастики Василий Титов, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и еще один помощник Президента РФ Владимир Кожин.

— Я приветствую избрание нового президента, — заявил Александр Жуков, который стал теперь почетным президентом ОКР. — Мы со Станиславом Алексеевичем работали вместе два года. За это время он, на мой взгляд, очень хорошо себя зарекомендовал. В преддверии Олимпиады в Пхенчхане и на самой Олимпиаде он сделал максимум, чтобы ОКР был восстановлен в своих правах.

Жуков сложил с себя полномочия не только президента ОКР, но и члена Международного олимпийского комитета (МОК). Поздняков автоматически его место в МОК не унаследует, но очевидно, будет пытаться избраться в МОК туда на следующих выборах.

Станислав Поздняков о своем избрании новым президентом Олимпийского комитета России
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18:27 (мск)© Ньюстюб
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