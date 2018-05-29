Попов и Вяльбе вошли в новый состав исполкома Олимпийского комитета России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошли в новый состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Члены руководящего органа организации были избраны во время Олимпийского собрания, которое проходит во вторник в Москве.