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17:08 (мск), источник: ТАСС

Попов и Вяльбе вошли в новый состав исполкома Олимпийского комитета России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошли в новый состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Члены руководящего органа организации были избраны во время Олимпийского собрания, которое проходит во вторник в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Ранее был избран новый глава ОКР, им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. Его единственным конкурентом являлся Александр Попов.

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