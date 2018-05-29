РГУФКСМиТ отметил столетний юбилей в Москве

В торжественном мероприятии, которое состоялось в универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ, приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина и многие другие.

«РГУФКСМиТ является лидером среди спортивных вузов. Многие спортсмены и тренеры, ставшие легендами российского и мирового спорта, получали высшее образование именно здесь. Университет успешно сочетает классическое образование и инновационные технологии. Уверен, что этот этап станет новой страницей в развитии и увеличении потенциала университета», — сказал Колобков во время торжественного поздравления. В концертной программе мероприятия приняли участие народный артист России Олег Газманов, народные артисты РСФСР Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов и другие.

Московский институт физической культуры (ныне — РГУФКСМиТ) был открыт в Москве в 1918 году. Идея создания этого учебного заведения принадлежала Вере Бонч-Бруевич, ее поддержал нарком просвещения Анатолий Луначарский. Занятия в институте начались 1 октября 1918 года, а на первый курс зачислили 32 человека.

В 1920 году учебное заведение было переименовано в Государственный центральный институт физической культуры, в 1934 году — в Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК), а в 1993 году — в Российскую государственную академию физической культуры (РГУФК). В 2003 году академия получила статус Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФК).