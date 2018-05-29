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14:57 (мск), источник: ТАСС

ОКР ведет переговоры с фондом Усманова о финансовой поддержке в 600 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) проводит переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова о выделении финансовой поддержки в объеме 600 млн рублей. Об этом заявил кандидат в президенты Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на Олимпийском собрании.

«ОКР ведет переговоры с благотворительным фондом Алишера Усманова “Искусство, наука и спорт” об оказании финансовой поддержки в объеме 600 млн рублей, — уточнил Поздняков. — Аналогичная сумма была выделена фондом в прошлом году».

По словам вице-президента ОКР, оптимальный годовой бюджет, необходимый для обеспечения деятельности олимпийского комитета, должен составлять не менее 2,1−2,4 млрд рублей.

«В соответствии с заключенными спонсорскими и партнерскими договорами ежегодный доход ОКР в 2019—2020 годах составит 965 миллионов рублей и 365 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах. Дефицит очевиден. Его необходимо сокращать, прежде всего, за счет дополнительного привлечения средств партнеров и спонсоров», — отметил четырехкратный олимпийский чемпион.

В настоящее время организацию поддерживают компании «Газпром», «Аэрофлот», ZASPORT, «Норникель», «Сибирское здоровье».

Поздняков также сообщил, что ОКР ведет подготовку относительно заключения очередного договора спонсорской рекламы с компанией «Газпром». «К слову, в текущем году ОКР получил финансирование от ПАО “Газпром” в размере 900 млн рублей, но данные средства, как вы знаете, мы были вынуждены направить в МОК на оплату взноса на укрепление глобальной системы по борьбе с допингом», — подчеркнул он.

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