Владимир Путин обратился к участникам Олимпийского собрания

У олимпийского движения в нашей стране — долгая и славная история. Мы по праву гордимся именами и триумфами наших атлетов, вписавших яркие, незабываемые страницы в победную летопись отечественного и мирового спорта, их огромным вкладом в развитие и продвижение идеалов олимпизма.

Сегодня перед олимпийским движением России стоят серьёзные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность. Важно в полном объёме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки. Хочу особо подчеркнуть, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации.