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14:27 (мск), источник: TeamRussia.pro

Владимир Путин обратился к участникам Олимпийского собрания

Полный текст обращения — на Team Russia.

Участникам Олимпийского собрания.

Уважаемые друзья!

У олимпийского движения в нашей стране — долгая и славная история. Мы по праву гордимся именами и триумфами наших атлетов, вписавших яркие, незабываемые страницы в победную летопись отечественного и мирового спорта, их огромным вкладом в развитие и продвижение идеалов олимпизма.

Сегодня перед олимпийским движением России стоят серьёзные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность. Важно в полном объёме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки. Хочу особо подчеркнуть, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации.

Уверен, совместными усилиями, вместе мы преодолеем все трудности и продолжим развитие российского спорта на благо Отечества и его граждан.

Желаю вам успехов.

Выражаю слова искренней благодарности президенту ОКР Александру Дмитриевичу Жукову за его большую, плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях.

Владимир Путин.

 Владимир Путин обратился к участникам Олимпийского собрания
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