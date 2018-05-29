Колобков поблагодарил Жукова за его работу на посту президента ОКР

«Я бы хотел поблагодарить действующего президента ОКР Александра Дмитриевича Жукова, за прошедшие восемь лет мы очень многое прошли вместе, нас связывает огромное количество проектов, соревнований, побед, поражений, переживаний за наших спортсменов. Поэтому еще раз от себя лично, Александр Дмитриевич, спасибо Вам за это время, за работу, за Вашу поддержку, за сотрудничество с Минспортом, за отсутствие личных амбиций. За то, что Вы с честью и достоинством прожили эти восемь лет в спорте, отдали часть себя и вложили в спорт душу», — сказал Колобков.