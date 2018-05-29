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14:54 (мск), источник: ТАСС

Колобков поблагодарил Жукова за его работу на посту президента ОКР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова за его работу, проделанную в течение восьми лет на этом посту. Жуков 29 мая слагает свои полномочия, он намерен сосредоточиться на работе в Государственной думе РФ.

Выборы нового президента ОКР состоятся во вторник в ходе Олимпийского собрания.

«Я бы хотел поблагодарить действующего президента ОКР Александра Дмитриевича Жукова, за прошедшие восемь лет мы очень многое прошли вместе, нас связывает огромное количество проектов, соревнований, побед, поражений, переживаний за наших спортсменов. Поэтому еще раз от себя лично, Александр Дмитриевич, спасибо Вам за это время, за работу, за Вашу поддержку, за сотрудничество с Минспортом, за отсутствие личных амбиций. За то, что Вы с честью и достоинством прожили эти восемь лет в спорте, отдали часть себя и вложили в спорт душу», — сказал Колобков.

На пост президента ОКР претендуют четырехкратные олимпийский чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов.

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