Международный олимпийский день в Минске пройдет по 35 видам спорта
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет в Минске 2 июня по 35 видам спорта, сообщил сегодня на
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет в Минске 2 июня по 35 видам спорта, сообщил сегодня на
Изначально организаторы планировали провести спортивный праздник более чем по 25 видам. «Многие федерации также изъявили желание присоединиться к празднику НОК. Уже известно точное количество видов спорта, которые будут представлены 2 июня, — 35. Международный олимпийский день отметим в
Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович в свою очередь отметил, что спортивный праздник проводится прежде всего для детей и их родителей. «Дата проведения Международного олимпийского дня выбрана удачно. У школьников начнутся каникулы и они вместе с папами и мамами, бабушками и дедушками придут на праздник. Все желающие смогут выбрать один или несколько видов спорта, проверить свои навыки и записаться в секцию», — отметил он.
Федерации по видам спорта организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича.
Кроме летних видов, 2 июня будут представлены и зимние виды спорта: биатлон, керлинг, хоккей, конькобежный спорт.
Специально для гостей организаторы подготовили спортивные конкурсы с награждением призами и сувенирами от НОК Беларуси и партнеров праздника. Все желающие, посетившие спортивный праздник, который пройдет под девизом «Двигайся! Открывай! Изучай!», смогут получить информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска.