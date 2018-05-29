Международный олимпийский день в Минске пройдет по 35 видам спорта

Изначально организаторы планировали провести спортивный праздник более чем по 25 видам. «Многие федерации также изъявили желание присоединиться к празднику НОК. Уже известно точное количество видов спорта, которые будут представлены 2 июня, — 35. Международный олимпийский день отметим в спортивно-оздоровительном комплексе “Олимпийский”. Этот комплекс выбран не случайно. Все-таки большое количество видов представлено, которые необходимо разместить на одной площадке. Здесь удобное расположение и наличие развитой инфраструктуры, что позволяет рассчитывать на большое количество любителей спорта, которые 2 июня придут на улицу Сурганова, 2а», — рассказал Дмитрий Довгаленок.

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Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович в свою очередь отметил, что спортивный праздник проводится прежде всего для детей и их родителей. «Дата проведения Международного олимпийского дня выбрана удачно. У школьников начнутся каникулы и они вместе с папами и мамами, бабушками и дедушками придут на праздник. Все желающие смогут выбрать один или несколько видов спорта, проверить свои навыки и записаться в секцию», — отметил он.

Федерации по видам спорта организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича.

Кроме летних видов, 2 июня будут представлены и зимние виды спорта: биатлон, керлинг, хоккей, конькобежный спорт.