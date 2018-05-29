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13:03 (мск), источник: ТАСС

ОКР потратил 800 млн рублей за четыре года на обеспечение олимпийской сборной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России за прошедшие четыре года потратил почти 800 млн рублей на обеспечение участия олимпийской команды России в спортивных мероприятиях. Об этом рассказал действующий президент ОКР Александр Жуков на Олимпийском собрании.

Выборы президента ОКР состоятся позже во вторник. Жуков не стал выдвигать свою кандидатуру из-за работы в Государственной думе в РФ, на пост претендуют Станислав Поздняков и Александр Попов.

Жуков отчитался о расходах ОКР, отметив, что за четыре года ОКР полностью финансировал или оказывал финансовое содействие деятельности спортивных федераций на общую сумму более 2 млрд рублей. Основными статьями расходов были названы: оплата услуг и труда иностранных тренеров, технических и медицинских специалистов, финансирование проектов по подготовке к Олимпийским играм (научно- методическое и медико-биологическое сопровождение), оплата лечения спортсменов — кандидатов в члены олимпийской команды, содействие работе спортивных федераций и прочее.

По словам Жукова, расходы ОКР на обеспечение участия Олимпийской команды России в спортивных мероприятиях составили почти 800 млн рублей, в том числе затраты на авиаперелеты, размещение и проживание, обеспечение сборов, приобретение экипировки, создание представительской, наградной и сувенирной атрибутики и многое другое. «При этом необходимо понимать, что ОКР как общественная организация ведет всю свою деятельность без использования бюджетных денег или государственных дотаций, а исключительно за счет привлеченных средств своих партнеров. В частности, программы содействия подготовке и выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх финансировались за счет контрактов с генеральным спонсором ОКР ПАО «Газпром», — отметил президент ОКР.

Жуков отметил, что в рамках новой маркетинговой стратегии за четыре года были заключены различные партнерские соглашения с ведущими мировыми и российскими компаниями, среди которых ПАО «Аэрофлот», «Норильский никель», Ростелеком, Мегафон, корпорация «Сибирское здоровье», Национальный пенсионный фонд «Будущее», компания ZA SPORT, которая стала генеральным партнером и лицензиатом ОКР по экипировке.

Жуков поблагодарил Смирнова за работу в антидопинговой комиссии

Президент ОКР назвал важной проделанную работу по созданию Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, который был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова. Комиссия была создана в июле 2016 года по поручению президента России Владимира Путина. «На сегодняшний день можно констатировать, что при активном участии ОКР в России полностью реформирована национальная антидопинговая система и аналогов новой, абсолютно прозрачной модели, нет ни в одной стране мира. Хочу поблагодарить Виталия Смирнова за организацию этой работы, которая внесла большой вклад в восстановление прав ОКР в МОК», — сказал Жуков.

При этом актуальными остаются несколько нерешенных проблем, среди которых отсутствие аккредитации Российского антидопингового агентства, что не позволяет восстановить членство Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики в международных организациях. «Именно поэтому ОКР необходимо продолжать вести максимально активную деятельность на международной арене. Это направление всегда оставалось одним из приоритетных для нашей организации, а сейчас требует дополнительной концентрации усилий. Возможности, способствующие укреплению и усилению позиций России на международной спортивной арене, созданы и развиваются», — добавил президент ОКР.

В завершении своей речи Жуков сказал, что для него «было большой честью и большим удовольствием работать на благо российского спорта на протяжении этих восьми лет».

«Мы вместе принимали активное участие в организации и проведении Олимпийских игр на нашей родной земле. Они вошли в историю как одни из лучших за все время, такими они и были на самом деле, кто бы сейчас ни пытался представить тот великолепный праздник спорта, дружбы и мира в ином свете. Благодаря вам ОКР удалось достичь значительного прогресса в сфере развития массового и любительского спорта, распространения олимпийских знаний, пропаганды идей и ценностей Олимпизма. Хотел бы поблагодарить сегодня за конструктивное взаимодействие и сотрудничество руководителей общероссийских спортивных федераций, на которых лежала огромная ответственность за защиту интересов своих видов спорта в непростой период времени, который мы сейчас переживаем с точки зрения отношений на международной арене, уверен, что с вашей помощью, российский спорт сохранит и преумножит свои победные традиции», — сказал Жуков.

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