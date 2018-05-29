Путин заявил, что необходимо формировать культуру нетерпимости к допингу

«Важно в полном объёме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки», — написал президент.
В тексте телеграммы отмечается, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации.
Также Путин выразил благодарность президенту ОКР Александру Жукову за его большую, плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях.