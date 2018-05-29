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13:22 (мск), источник: Р-Спорт

Путин заявил, что необходимо формировать культуру нетерпимости к допингу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Олимпийского собрания и отметил, что необходимо в полном объеме восстановить позиции России в международном спорте и продолжить работу по противодействию допингу, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Источник: AP 2018

«Важно в полном объёме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки», — написал президент.

В тексте телеграммы отмечается, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации.

Также Путин выразил благодарность президенту ОКР Александру Жукову за его большую, плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях.

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